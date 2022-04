Il Patto per Napoli non deve allontanare compagnie aeree e turisti da Capodichino

sindaco di Napoli assessore al Turismo della Regione Campania Casucci, dei sindaci dei 6 Comuni della Penisola Sorrentina, dei sindaci dell’isola di Capri, degli assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina, dell’assessore al Turismo del Comune di Napoli per affrontare il problema dell’aumento di 2 euro della tassa imposta ai turisti che sbarcano a Capodichino. Numerose associazioni della filiera turistica campana chiedono l’immediato intervento del Gaetano Manfredi , dell’della, dei sindaci dei 6 Comuni della, dei sindaci dell’, degli assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina, dell’assessore al Turismo del Comune di Napoli per affrontare il problema dell’di 2 euro dellache sbarcano a

Proprio nel momento in cui le compagnie aeree low cost stanno intensificando la loro presenza a Napoli, definendo con Gesac a Capodichino una serie di conferme e di nuovi voli, si prende una decisione gravissima.

L’ Aicaf (Associazione delle Compagnie Aeree low fares) aveva già chiesto al Governo la rimozione o la significativa riduzione dell’addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani.

Ora la stessa associazione minaccia che alcune compagnie lasceranno Capodichino se venisse confermata l’addizionale prevista per il 2023.

Eppure è noto che i flussi turistici che arriveranno sono sempre più collegati ai voli low cost, strategici per tutte le località turistiche campane.

premier Draghi e dal sindaco di Napoli Manfredi in cui si prevede di incrementare dal 2023 la tassa di imbarco a Capodichino di 2 euro portandola dagli attuali 6.5 euro a 8.5 euro. Tutto ciò dipende dal recente Patto per Napoli siglato pochi giorni fa dale dalin cui si prevede dila tassa di imbarco aportandola

Dal 2004 è stata data facoltà ai Comuni di aggiungere una propria addizionale.

Sarebbe una follia. Sarebbe un ulteriore colpo per il nostro turismo.

Inoltre non è pensabile che per il finanziamento del Governo al Comune di Napoli previsto nel Patto di Napoli si penalizzino tutte le altre località turistiche campane imponendo a tutti i turisti questa addizionale che serve per le casse del Comune di Napoli.

Il turismo non è un limone da spremere ma una pianta da coltivare attraverso strategie che in primis tengano presente della concorrenza agguerritissima di altre località turistiche internazionali e nazionali. Per quanto sopra chiediamo l’intervento di tutte le Istituzioni locali

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Graziano d”Esposito

Presidente Atex Isola di Capri

Mario Colonna

Delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina

Franco Cappiello

Presidente Aicast Macroarea Penisola Sorrentina

Vincenzo Ercolano

Presidente Confcommercio Sorrento

Mauro Di Maio

Presidente Nazionale Chiavi d’Oro Faipa

Gianluca Di Carmine

Presidente Confcommercio Piano di Sorrento

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Giulio Galano

Presidente Le Chiavi D’Oro Campania Felix

Annamaria Staiano

Associazione Italiana Housekeeper