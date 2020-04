Jennifer Lopez, maledetto Coronavirus: congelato il matrimonio a Capri

di Marco Milano

A Capri per Jennifer Lopez “Questo matrimonio non s’ha da fare”. Piove sul bagnato per l’isola azzurra alle prese come il resto del mondo con la crisi conseguente alla pandemia. E tra le occasioni perdute (almeno per il momento ma si spera in un ritorno alla normalità quanto prima) c’è anche l’esclusivo matrimonio e conseguente wedding party tutto caprese tra la pop star statunitense, di origini portoricane, Jennifer Lopez e Alexander Rodriguez. Un evento da mille e una notte tra l’elegantissima cena di gala, il rito blindato e al riparo (chissà…) da paparazzi, fotografi, fan e curiosi, l’album di nozze in mare con uno straordinario video in giro tra cale e calette nascoste dell’isola più amata dei cinque continenti. E poi “il circuito” intorno, i body-guard, i mezzi di trasporto noleggiati per garantire l’arrivo top secret di una lista di invitati da fare invidia alla maggior parte degli amanti del gossip. Tutto fermo ai box, tutto in stand-by per il coronavirus che ha purtroppo messo in freezer anche le nozze a Capri di J.Lo, cantante, attrice, ballerina, imprenditrice, showgirl, produttrice discografica e cinematografica che ha spento lo scorso anno cinquanta candeline. E quella di Capri sarebbe la sua “quarta volta” dopo “la prima” con il cameriere cubano Ojani Noa, con il quale ha divorziato nel 1998, per poi fare spazio alla “seconda” e giurare eterno amore al ballerino Cris Judd, ma non proprio eterno visto il divorzio nel 2003 al quale ha fatto seguito “la terza” con il matrimonio con il cantante Marc Anthony, dal quale Jennifer Lopez si è separata già nel 2011, anche se il divorzio ufficiale è datato 2014. Poi da quattro anni a questa parte la relazione con l’ex sportivo Alexander Rodriguez, che già lo scorso anno le ha chiesto di essere “suo per sempre” in un altro “scoglio” baciato dalla bellezza, le Isole Bahamas. Da un’isola ad un’altra per Jennifer e Alex che a Capri erano stati in vacanza già qualche tempo fa e avrebbero deciso che l’isola dell’amore, della luna “ca faje sunnà ll’ammore a ‘e ‘nnammurate” sarebbe location perfetta e indimenticabile di nozze che si preannunciano spettacolari e scenografiche come poche al mondo. E mentre i fan fantasticano se verranno illuminati per la speciale occasione i Faraglioni o se sarà la Grotta Azzurra la “cartolina” esclusiva scelta come copertina dell’album di nozze, è tutto congelato in attesa della fine della pandemia e dell’ingresso di giorni più felici, leggeri e “sicuri” per un party matrimoniale che ancora una volta conferma l’isola azzurra come “sede” privilegiata di matrimoni tra famosi, nozze e unioni che entrano a pieno titolo tra i grandi eventi del jet set internazionale.