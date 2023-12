L’Academy di 012factory tra le buone pratiche del Rapporto ASviS

“012Academy – Call per Imprese innovative ed economie abitanti” di 012factory, quest’anno costruito con Appenninol’Hub, è una delle buone pratiche inserite nel Rapporto ASviS “I Territori e gli Obiettivi dello sviluppo sostenibile” presentato ieri mattina a Villa Lubin a Roma, nella sede del Cnel.

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è nata su iniziativa di Fondazione Unipolis e dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per far crescere la consapevolezza dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il documento guarda ai territori rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda e contiene una selezione di 31 progetti che si sono particolarmente distinti.

012factory è incubatore certificato e centro di trasferimento tecnologico con sede principale a Caserta, ed è l’unica realtà di questo tipo in tutto il Mezzogiorno ad avere la certificazione internazionale B Corp. Nel 2014 ha creato 012Academy come percorso gratuito di alta formazione dedicato a chi vuole fare innovazione. La sua decima edizione, attualmente in corso, è stata costruita in collaborazione con Appenninol’Hub per aprirla non solo alle imprese innovative ma anche alle economie abitanti. L’impatto valutato nel rapporto è di carattere nazionale e gli obiettivi perseguiti sono quelli che riguardano “Lavoro dignitoso e crescita economica” e “Città e comunità sostenibili”.

Nel corso dell’evento di presentazione è stata Graziella Portia, sustainability officer di 012, a raccontare il lavoro dell’azienda. Dopo di lei è intervenuta Simona Solvi (presidente di Start-working Pontremoli Aps) che partecipa all’edizione in corso dell’Academy: negli ultimi anni, il percorso di formazione è stato inserito anche tra i progetti di Repubblica Digitale, iniziativa strategica nazionale promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e inclusa tra le pratiche del New European Bauhaus.

Tra le buone pratiche del Rapporto ASviS ci sono anche “BottomApp” di Niutopia (realtà napoletana finalista dell’Academy 2022) e “Diffonde” della Cooperativa Centro Giovani XXIII (di Ancona, nell’Academy 2023), così come i casertani Comitato per Villa Giaquinto con “M’arrancio” e Terra Felix per “HortiCultura”, con i quali 012 ha accordi di collaborazione per contribuire al miglioramento dei territori.

La call per l’edizione 2024 di 012Academy sarà aperta nelle prime settimane del nuovo anno per consentire ad aspiranti imprenditori e imprenditrici dell’innovazione di candidarsi per 6 mesi di formazione gratuita.