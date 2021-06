Marco Monsurrò (Coelmo) presidente di Generazione Distribuita, nuova associazione di Anima Confindustria

Il 16 giugno scorso è ufficialmente nata l’associazione “Generazione Distribuita – Sistemi per la Generazione di Energia” all’interno di Anima Confindustria: rappresenta i costruttori e distributori di apparecchi, macchine, componenti e sistemi per la conversione distribuita di energia elettrica. Il presidente per il prossimo biennio è Marco Monsurrò (Coelmo), affiancato dai vicepresidenti Mario Carraro (MeccAlte) e Alessandro Favola (Kohler).

Sposato e con tre figli, Marco Monsurrò è nato a Napoli il 2 marzo 1974, dove si è laureato in Economia aziendale ed ha conseguito un Dottorato di Ricerca in discipline economiche. Lavora in Coelmo dal 1999, occupandosi di diversi ruoli: direttore di stabilimento, addetto commerciale, direttore commerciale ed amministratore delegato.

“Abbiamo dato una casa ad un comparto, quello delle aziende che progettano, producono, assemblano e commercializzano componenti e sistemi per la generazione distribuita di energia, che con i suoi 1,3 miliardi di euro di fatturato aggregato, rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy nel mondo – ha detto Monsurrò -. La transizione digitale ed ecologica passerà necessariamente per l’adozione di sistemi di generazione distribuita che ne garantiranno la continuità elettrica in ogni condizione di utilizzo”.

“Generazione Distribuita – ha spiegato il presidente – nasce con diverse finalità all’interno di Anima Confindustria. Prima di tutto, rappresentare gli associati sui tavoli normativi e tecnici europei; non da meno, Generazione Distribuita avrà il compito di promuovere i prodotti e i servizi degli associati, anche attraverso l’organizzazione diretta di fiere e tramite la partecipazione di collettive ad eventi all’estero. Sarà dunque necessario promuovere ed ottimizzare i rapporti commerciali e tecnici tra le aziende del settore, oltre a definire gli standard qualitativi di produzione tutelati da un marchio “collettivo”.

Il vicepresidente Mario Carraro, nato a Vicenza nel 1977, giunge nel 2007 in MeccAlte, occupando vari ruoli operativi sino a diventarne direttore generale nel 2016. Dal 2020 è Amministratore delegato della holding di controllo del gruppo.

«Il gioco di squadra – afferma Carraro – è essenziale. In una economia scalata globalmente, i competitor non sono i vicini di casa dei distretti industriali italiani. Pensiamo come nel solo Nord Est ci siano 5 produttori di macchine elettriche nel raggio di 30 km. I competitor sono fuori, nel mercato: concentrare le forze non serve solo per non disperderle. Serve a moltiplicarle, e la competizione nel mercato globale richiede la massima delle focalizzazioni possibili. Generazione Distribuita si prefigge questo: di essere un moltiplicatore di forze delle aziende che la compongono».

Insieme al presidente Marco Monsurrò e ai vicepresidenti Mario Carraro e Alessandro Favola, la squadra dei consiglieri è formata da: Massimo Brotto (PR Industrial Srl/Pramac), Graziano Calzolari (Societè Internationale des moteurs Baudoin Sas), Marco Chilese (Energy Gruppi), Marco Colombo (Deutz Italia Spa), Laura Curioni (Sices Srl), Massimo Geminiani (Geminiani Spa), Massimo Ombra (Ausonia Srl), Enrico Soga (Soga Spa).