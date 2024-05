Nuovo Ordine Mondiale e IA, a Roma si presenta l’ultimo libro di Giancarlo Elia Valori

“Scenari geopolitici globali. Fra nuovo Ordine del Pianeta e Intelligenza Artificiale”: è il titolo dell’ultimo libro di Giancarlo Elia Valori che sarà presentato, mercoledì 12 giugno alle ore 16, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in Piazza di Pietra a Roma. L’incontro è promosso dalla “Fondazione di Studi Internazionali e Geopolitica” creata e presieduta dallo stesso Giancarlo Elia Valori. Inutile dire che l’evento, dato il drammatico attuale contesto internazionale, come sottolinea lo stesso Valori, “rappresenta una grande opportunità per approfondire l’origine, gli sviluppi e l’attualità dei più importanti avvenimenti internazionali, e non solo, che richiamano la nostra massima attenzione, richiedono la nostra attenta analisi e, soprattutto, una profonda riflessione”.

Con lo stesso autore, a discutere dei temi affrontati nel volume, ci saranno Lamberto Dini, Nicolò Pollari e Umberto Vattani. Il dibattito sarà introdotto e coordinato (dopo i saluti del presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti) da Oliviero Diliberto, preside della Facoltà di Giurisprudenza alla Sapienza, e già Ministro di Grazia e Giustizia.