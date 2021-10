Pasquale Granata nuovo dg del Comune di Napoli

Verso la nomina a direttore generale del Comune di Napoli Pasquale Granata, attuale direttore della Fondazione Ifel della Regione Campania. Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Napoli “Federico II”, con un master alla Bocconi in “Bilancio degli Enti Locali”, Granata vanta una lunga esperienza in posti chiave delle strutture amministrative comunali. Nel 2017 è presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione al Comune di Castellammare di Stabia; dal 2009 al 2016 direttore dell’Anci Campania (Associazione Nazionale Comuni d’Italia); presidente del Nucleo di Valutazione e Controllo di gestione del Comune di Afragola dal 2013 al 2016; componente del Nucleo di Valutazione e Controllo di gestione dal 2008 al 2011 presso il Comune di Quarto; membro del Comitato di indirizzo Progetto Aureateca dei Comune di Sant’Anastasia, Pomigliano ed Ottaviano tra il 2004 e il 2005.