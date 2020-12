Primi passi verso l’Intelligenza artificiale, la Fondazione Cotec promuove un corso online gratuito

Al via il corso online gratuito per acquisire le competenze digitali di base sull’Intelligenza Artificiale. Un modo per conoscere, imparare e approfondire le grandi potenzialità ed i vantaggi di questa tecnologia altamente innovativa.

La Fondazione Cotec, con la partnership accademica dell’Università degli Studi Roma Tre, e con il sostegno del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, presenta il corso online “Elements of AI”.

Uno strumento gratuito, per incoraggiare un numero più ampio possibile di persone ad imparare cos’è l’intelligenza artificiale: funzionamento, applicazioni e potenziali benefici.Dare quindi la possibilità a tutti i cittadini di partecipare alla grande rivoluzione dell’intelligenza artificiale, attraverso uno strumento innovativo e liberamente accessibile. Aumentare le competenze digitali dei cittadini, per sviluppare insieme il sistema operativo del Paese.

L’iniziativa è stata presentata stamattina in un Webinar al quale hanno partecipato, oltre al ministro per l’innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, il presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais, il Rettore dell’Università di Roma Tre, Luca Pietromarchi, il professore straordinario della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana, Paolo Benanti, il Professore Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, Carlo Colapietro, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Vincenzo Paglia, il presidente di Fondazione Isi, Mario Rasetti, e la responsabile Digital Delivery Unit di Eni, Alessandra Fidanzi.

Il progetto Elements of AI

Elementi di Intelligenza Artificiale è la versione italiana del progetto creato dall’Università di Helsinki e dalla società Reaktor, su mandato del governo finlandese in collaborazione con la Commissione Europea, per sviluppare le competenze dei cittadini in quest’ambito. Il progetto è già presente in 12 paesi europei, e mira ad essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea entro la fine del 2021. Il corso è gratuito ed è pensato per consentire la più ampia fruizione a chiunque fosse interessato ad approfondire queste tematiche.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato e gli studenti universitari potranno richiedere all’Università degli Studi Roma Tre anche una certificazione che abiliterà al rilascio di crediti formativi.

L’intelligenza artificiale (IA) è tra le tecnologie digitali che possono trasformare radicalmente il nostro mondo. Una tecnologia che combina e fa interagire dati, algoritmi e computer e che negli ultimi anni ha avuto un progresso eclatante. Il corso combina la teoria con esercizi pratici e ognuno può completarlo seguendo il proprio ritmo. Nella sua interezza “Elements of AI” è composto da 6 capitoli, per un totale di circa 60 ore di lezione.

Un po’ di numeri sul corso

• 550.000 studenti si sono già iscritti al corso;

• Il corso si è diffuso in tutto il mondo, ed è stato completato da studenti di oltre 170 Paesi;

• Circa il 40% dei partecipanti è costituito da donne, più del doppio rispetto alla media registrata nei corsi di informatica;

• Il corso è composto da 6 capitoli, per un totale di circa 60 ore di impegno didattico.



La Fondazione Cotec

La Fondazione Cotec promuove la cultura dell’innovazione in Italia sotto l’egida della Presidenza della Repubblica. E’ stata costituita nel 2001, con l’obiettivo di rafforzare la competitività tecnologica dell’economia italiana, da prestigiosi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, delle imprese e del mondo accademico italiano.Cotec

È una fondazione privata senza fini di lucro in cui possono prosperare attorno al tema dell’innovazione le competenze, le esperienze e gli interessi delle istituzioni, delle imprese e del sistema di ricerca.

Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione COTEC svolge azioni di coordinamento tra lo Stato e le istituzioni locali, le aziende e gli istituti di ricerca. Promuove studi, ricerche e dibattiti in vari campi dell’innovazione per sostenere la formulazione di nuove politiche per la competitività tecnologica e scientifica italiana.

Insieme alla Fundación COTEC della Spagna e all’Associação COTEC del Portogallo, è impegnata nel rappresentare presso l’Unione Europea gli interessi dei paesi del Mediterraneo inerenti alle politiche e alle azioni a sostegno dell’innovazione.

Il programma