Rna, mappato l’enzima chiave di virus e tumori: un italiano alla guida del team

Per la prima volta e’ stato “fotografato” e mappato l’RNA polimerasi III dell’uomo, un enzima fondamentale per la vita di tutte le cellule, le cui mutazioni possono provocare anche ipersensibilita’ ai virus e gravi conseguenze per la salute. Questo risultato e’ stato ottenuto da ricercatori dell’Institute of Cancer Research di Londra e dell’Universita’ di Regensburg (Germania), guidati da Alessandro Vannini, oggi direttore del Centro di ricerca in Biologia strutturale dello Human Technopole. Questa scoperta potra’ avere importanti ricadute pratiche perche’ conoscere le mutazioni di questa molecola potrebbe consentire in futuro di sviluppare strumenti per contrastarne gli effetti negativi, come l’ipersensibilita’ ai virus, come ad esempio quello della varicella, ma anche alcuni disturbi dello sviluppo neurologico e alcuni tipi di tumore, in cui questa molecola e’ attiva in maniera “eccessiva”. La ricerca e’ stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature Communications. Lo studio dei ricercatori e’ la prima rappresentazione completa e ad alta risoluzione dell’RNA polimerasi III umana. Questa macromolecola rende possibile il trasferimento delle informazioni genetiche da DNA all’RNA nella maggior parte degli esseri viventi, dalle piante agli animali, all’uomo. Sino ad oggi l’RNA polimerasi era ampiamente conosciuta nelle sue caratteristiche di forma e funzione solo in un lievito (Saccharomyces cerevisiae) perche’ piu’ semplice rispetto alla stessa molecola dell’uomo, di cui invece si sapeva molto poco.