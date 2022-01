Toyota Yaris Cross è la novità 2022 secondo i lettori di Quattroruote

ROMA (ITALPRESS) – Toyota Yaris Cross si aggiudica il premio Quattroruote Novità dell’Anno 2022: è la prima volta per Toyota sul gradino più alto del podio (nel 2021 Yaris aveva ottenuto la seconda posizione). Yaris Cross ottiene dunque il 12% delle preferenze del grande pubblico, chiamato a votare su Quattroruote.it. Il riconoscimento dei lettori di Quattroruote è stato il coronamento di un lancio che ha riscosso un successo immediato tra i clienti, i quali hanno reso Yaris Cross la vettura Full Hybrid più venduta del segmento e, nell’ultimo trimestre dell’anno, il secondo B-SUV più venduto sul canale privati con una quota di mercato superiore al 12%. Yaris Cross è frutto di un’ineguagliabile esperienza di Toyota nella tecnologia ibrida, nel design delle auto compatte e nella progettazione dei SUV.

Come componente della famiglia Yaris, Yaris Cross porta con sè tutti gli elementi che hanno permesso alla prima di vincere il titolo di CAR OF THE YEAR. E’ costruita sulla nuova piattaforma GA-B di Toyota e rispecchia pienamente anche il concetto “piccola fuori, grande dentro”, con interni spaziosi e dimensioni esterne compatte, che ha caratterizzato una storia di successo come quella di Yaris in Italia confermata da oltre un milione di unità vendute. Yaris Cross è anche un SUV autentico, che beneficia dell’esperienza Toyota derivata dall’introduzione del concetto di Sport Utility Vehicle 25 anni fa con il RAV4 – oggi il SUV più venduto al mondo – e più recentemente dalla produzione dell’affascinante ed efficiente C-HR. La posizione di guida rialzata e la disponibilità della trazione integrale intelligente AWD-i rafforzano le sue autentiche credenziali SUV. Il powertrain ibrido è basato sul sistema da 1.5 litri a ciclo Atkinson di quarta generazione da 116 CV che ha debuttato sulla nuova Yaris. L’eccezionale efficienza del sistema garantisce emissioni di CO2 a partire da 101 g/km nella Yaris Cross a trazione anteriore, e 106 g/km nei modelli AWD-i.

(ITALPRESS).