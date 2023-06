Tunisia, Tajani “Serve l’aiuto di Unione Europea e Fondo Monetario”

ROMA (ITALPRESS) – “In Tunisia c’è una situazione finanziaria preoccupante, l’Italia sta facendo di tutto per aiutare questo Paese. Abbiamo già dato un contributo al bilancio dello Stato, e stiamo lavorando affinchè l’Unione Europea dia aiuti. La settimana prossima sarò a Washington e incontrerò anche la leader del Fondo Monetario Internazionale, a cui chiederò di essere più flessibile nei confronti della Tunisia: diamo una prima tranche di fondi e poi pensiamo alle riforme”. Lo ha detto il vicepremier e ministro per gli Affari esteri, Antonio Tajani, ospite di “Mattino Cinque news”, su Canale 5.

Per Tajani inoltre “è necessaria un’azione europea per affrontare la questione migratoria. Il Ppe è vicino alle posizioni di Forza Italia e del governo sui migranti. Alcuni Paesi del Nord non si rendono conto cosa significa per l’Italia essere proiettati nel centro del Mediterraneo”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).