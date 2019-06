Unione Industriali Napoli, bando regionale sull’efficienza energetica: c’è il seminario

Sul Burc n. 31 del 3 giugno 2019 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle imprese per la realizzazione di investimenti per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

L’avviso disciplina la concessione di contributi per realizzazione di investimenti per l’efficienza energetica, favorendo la diminuzione dei costi legati alla domanda energetica, il miglioramento della competitività e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

La modalità di concessione del contributo è la procedura valutativa a sportello.

Per fornire un quadro chiaro alle imprese è stato fissato un workshop tecnico a Palazzo Partanna sede di Unione Industriali Napoli, per mercoledì 10 luglio, dalle 15.30, presso la sala Cenzato.

Interverranno Alfonso Bonavita, Dirigente Energia Regione Campania, e Stefania Caiazzo, funzionario referente Bando Regione Campania.