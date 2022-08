Unione Popolare, il deputato Piera Aiello: Orgogliosa di sostenere Luigi de Magistris

“Sono davvero orgogliosa di aver aderito a Unione Popolare e di essere stata oggi a Montecitorio a sostenere Luigi de Magistris per il lancio della raccolta firme in vista del voto”. Lo dichiara Piera Aiello, deputata del Gruppo Misto e testimone di giustizia sotto scorta. “Sappiamo che non sarà facile, ma se riusciremo a comunicare ai cittadini il progetto di legalità e giustizia sociale che abbiamo in mente, siamo sicuri di farcela. Unione popolare è un’alternativa politica concreta e sapremo dimostrarlo” conclude.