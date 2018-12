“Uniti nel Cuore”, oltre 600 partecipanti al Gala di beneficenza dei Giovani industriali di Napoli

Grande successo di partecipazione e oltre 600 presenti al Teatro Posillipo per la quinta edizione del gala di beneficenza di Natale “Uniti nel cuore”, promosso dai Giovani industriali di Napoli (presieduti da Vittorio Ciotola) insieme con gli under 40 delle altre associazioni imprenditoriali e di professionisti partenopee e nato nel 2014 con l’obiettivo di aiutare giovani in difficoltà e in condizioni di salute o economiche disagiate

I fondi raccolti quest’anno sono stati devoluti alle Onlus “Avep” (presieduta da Francesco Orefice e che opera a sostegno del Reparto di Ematologia della Fondazione Pascale) e “Arti & Mestieri” (fondata dal magistrato Catello Maresca e che si occupa di formazione, orientamento e ricerca-intervento nel campo sociale).

Orefice e Maresca hanno illustrato l’attività delle Onlus, accompagnati sul palco del Teatro Posillipo dai numeri uno delle associazioni che hanno promosso l’iniziativa e cioè il Presidente dei Giovani Imprenditori di Unione Industriali Napoli, Vittorio Ciotola; il Presidente del Gruppo Giovani Acen, Umberto Vitiello; il Presidente nazionale Giovani Federgrossisti Confcommercio, Senofonte Demitry; la Presidente Aiga (giovani avvocati) Napoli, Ilaria Imparato; la Presidente Unione giovani dottori commercialisti, Maria Caputo; il Presidente Giovani Confapi, Raffaele Marrone; il Presidente Asign (giovani notai) Ludovico Capuano con Veronica de’Casamassimi; il Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Vittorio Piccolo con Ettore Nardi; il Presidente dell’Agifar (giovani farmacisti) Napoli, Francesco Zaccariello; e ancora il fondatore di “Uniti nel cuore” Gianluigi Barbato che, insieme con Marco Scherillo, Davide Esposito, Antonio Amato, Carla Recupito e Salvatore Marotta, ha organizzato la serata condotta da Enzo Agliardi.

L’evento, nel corso del quale sono estratti due premi assegnati da Mario Schianobiciclette e Federico Gamardella per l’Etoiles, è proseguito con un live di Andrea Sannino, lo spettacolo di musica, ballo e coreografie del “nuovo” Teatro Posillipo con la direzione artistica di Mimmo Esposito e infine il dj set di Marco Piccolo.

Fra i presenti la vicepresidente nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria Susanna Moccia, l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli Alessandra Clemente, il Presidente dell’Ordine Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e i Consoli di Ucraina Viktor Hamotsky e di Serbia a Napoli Marcello Lala.

Partner della serata: Sigma, Harmont & Blaine, Pluma studio, Maxtris, Altamura group, Bourelly group, Sms company, A&C Motors, Consorzio Ilardi, Pontin+Di gennaro, Gcertitaly, Les etoiles, Rdr, Bcc Napoli, Iqos, Mundialflex, Site, Gabetti, Tione technology, Edil sanfelice, Beutyl, Perdono Real Estate, Ipsoa, Elevateur, Next, Stylo 24, Edildovi, Effatta, Formative, Valori, Infogiò, During, Bper, Dimora marigold, Research, Edilgen, Siola, Itdeis, Italiamarine, Scuotto Allestimenti, Vesuvio live, Teatro Posillipo, Schiano, Gamardella, Tutu, Carla Recupito, Napoli Tv, Julie tv, Caldarelli, Citro e Unico energia.