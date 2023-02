Valorizzare storytelling e marketing di qualità: un nuovo approccio strategico per le imprese

Change your mind, think creative. Questo è il fondamento di Kenedy, web agency campana che si distingue per il modo di valorizzare lo storytelling e il marketing di qualità.

L’obiettivo è mettere in atto una strategia di storytelling e marketing autentico che rappresenti compiutamente l’identità, i valori e la storia di un’azienda e di un marchio, perché il contenuto è ciò che genera relazioni con gli utenti.

Nata nel 2007, la web agency Kenedy ha vissuto i primi anni della rivoluzione digitale studiando il costante cambiamento nei comportamenti degli utenti sul web, sfruttando al massimo le potenzialità della rete.

Oggi, la conoscenza maturata nel mondo digitale consente l’applicazione di strategie phygital e la combinazione di azioni insight permette all’agenzia di ottimizzare i risultati dei clienti tramite strumenti e canali specifici, capaci di intercettare e catturare i consumatori, influenzando le loro scelte finali.

Il nuovo approccio strategico di Kenedy

Tutto il lavoro, svolto da un team specializzato e appassionato, parte da un approccio strategico-creativo che permette di concretizzare un processo operativo che prende avvio da uno studio approfondito del settore, e di tutto ciò a cui è collegato, fino ad arrivare alla realizzazione di un piano comunicativo concreto e misurabile. Da qui prende vita il primo degli item basilari per la web agency partenopea: supportare e guidare le aziende e brand sul piano comunicativo a 360°.

L’offerta di servizi phygital permette di curare l’immagine e la comunicazione delle aziende sottesa a ogni sua prospettiva e guidarle nel loro processo evolutivo in tutte le fasi di sviluppo verso l’ottimizzazione dei risultati sia in termini di branding che commerciali.

Sviluppo e consolidamento del marchio sono possibili solo attraverso scelte di volta in volta più funzionali alle esigenze. Valorizzare la storia che l’azienda/brand ha da raccontare è il secondo item sostanziale: comunicare un concept diventa raccontare dei valori, una storia, dei servizi, una mission.

“L’agenzia fonda la sua identità su tre concetti cardine: creatività, marketing e storytelling. Questo perché oggi è fondamentale creare esperienze sensoriali digitali sul web. Ciò si traduce in un approccio multicanale e multiformato per i contenuti affinché questi siano immersivi. Autenticità e affidabilità sono i due requisiti fondamentali. Il punto chiave del nostro lavoro diventa quello di cogliere la scintilla di una tendenza e introdurla nella nostra strategia prima della sua esplosione effettiva sul web. Puntare a creator di contenuti è l’obiettivo che tutti i marchi devono porsi nel 2023 perché il contenuto collega le persone e genera relazioni.” afferma il CEO di Kenedy.

Perché affidarsi alla web agency?

Vedrai la tua attività distinguersi e affermarsi sul mercato in maniera chiara e decisa ottenendo quindi risultati tangibili e misurabili nel tempo.

Kenedy sviluppa business online per aziende e brand internazionali. Il team creativo, specializzato e versatile, è capace di inglobare le diverse skill necessarie per portare avanti la totalità dei servizi offerti dall’agenzia: web design, digital marketing e identità aziendale sono le macroaree dei servizi proposti in agenzia.

L’offerta dei servizi si estende al web e graphic design, alla consulenza SEO, alla creazione di siti web ed e-commerce, alla digital strategy, al copywriting, al videomaking e ai servizi di shooting.