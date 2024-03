Vincenzo Turturro nuovo arcivescovo di Ravello, domenica 24 marzo l’insediamento

Domenica 24 marzo la comunità di Ravello darà il benvenuto al nuovo arcivescovo titolare, Vincenzo Turturro. Ad accoglierlo saranno il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier e il parroco del Duomo di Ravello, don Angelo Mansi, alla presenza di altre autorità civili, militari e religiose. Del 9 marzo scorso, in Vaticano, la cerimonia di ordinazione episcopale di monsignor Turturro, alla presenza di tantissimi fedeli partiti dalla costiera amalfitana. Un momento di grande partecipazione e di commozione, avvenuto alla presenza di Papa Francesco, e presieduto dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin.

Alle ore 10 è previsto l’inizio della cerimonia, in piazza Fontana Moresca. Di qui, il corteo si sposterà verso il Duomo, per la celebrazione della messa. La giornata, che coincide con la Domenica delle Palme, lascia prevedere per l’occasione un notevole afflusso di persone, provenienti anche dalle località limitrofe. Per consentire il regolare svolgimento della cerimonia, dalle ore 09.30 alle ore 11, e comunque fino al termine dell’evento, è stata emanata un’ordinanza che istituisce il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli in località Gradillo (intersezione tra via della Marra e viale Parco delle Rimembranza) e in viale Parco delle Rimembranza, compresa l’area di sosta sottostate via Gioacchino D’Anna.