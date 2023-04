“Vorrei dirti che”, su Rai2 la storia del commercialista napoletano “risorto” grazie alla musica

Nuovo appuntamento, sabato 8 aprile, alle 14 su Rai 2, con “Vorrei dirti che”, il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, con Elisa Isoardi in viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. Questa settimana, Elisa Isoardi arriverà a Napoli per incontrare Fabio, commercialista 53enne con una grande passione per la musica e padre di Giuseppe, 17 anni. Quando la moglie di Fabio, Daniela, suo primo amore e donna con la quale ha condiviso 20 anni di vita, viene a mancare per un tumore al seno tre anni fa, la sua vita viene stravolta. Ma a questo grande dolore si aggiunge un altro dramma: nello stesso periodo, infatti, rimane vittima di un grave incidente d’auto. Nonostante le difficoltà, a Fabio non viene mai meno la forza di andare avanti e questo grazie in particolare alla vicinanza e al sostegno di Don Gennaro, suo padre spirituale e amico di sempre, che lo aiuta a non smarrire la propria fede, e agli amici della sua band. Fabio, infatti, è anche un batterista e con un gruppo di amici storici suona nei Grooviera, band di “professionisti artisti” come amano definirsi, con i quali si esibisce anche nelle carceri o devolvendo in beneficenza gli incassi delle serate. Gli amici della band sono stati l’altro pilastro fondamentale per Fabio, sia durante la malattia della moglie sia quando ha avuto il suo incidente, sempre presenti con un consiglio, una telefonata, un pensiero. E per questo, vuole ringraziarli per essergli stati vicini e avergli fatto arrivare sempre la loro straordinaria solidarietà. I protagonisti delle storie di “Vorrei dirti che” sono persone comuni che hanno contattato il programma, un format a metà strada tra il factual e l’emotainment, perché, con l’aiuto di Elisa Isoardi, vogliono ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa.