Welcome to Pago Veiano: un video di Lucia Gengale celebra la bellezza del millenario paese sannita

Nell’arco di un solo minuto vengono passate in rassegna le bellezze paesaggistiche ed architettoniche di Pago Veiano, gradevole centro a solo 18 km da Benevento e ricco di una storia che affonda nella notte dei tempi, testimoniata da numerosissimi reperti archeologici affiorati qua e là nel corso dei decenni.

Il video si chiama “Welcome to Pago Veiano” ed è stato realizzato in maniera indipendente dalla giornalista e storica sannita Lucia Gangale, che da sempre è in prima linea per la promozione del territorio, attraverso pubblicazioni, articoli e prodotti multimediali che raccontino il Sannio (oltre che l’Irpinia, terra della quale è innamoratissima).

Docente, scrittrice, direttore responsabile della rivista “Reportages Storia & Società”, l’autrice ha dedicato a Pago Veiano quattro delle sue numerose pubblicazioni, tutte disponibili anche su vari store online, ha realizzato opuscoli informativi sul paese e anni fa ha anche allestito la fototeca che è possibile ammirare presso il municipio del paese. La sua opera di scavo nella storia di questo antico centro sannita ha portato alla luce notizie e documenti completamente inediti, suscitando interesse anche all’estero e ottenendo citazioni in prestigiosi lavori accademici.

Nel video in oggetto, le bellissime immagini scorrono accompagnate da una indovinata melodia che lo rende emozionante. In particolare, si vedono: la centrale Piazza Municipio, via San Salvatore, le Fontanelle, Palazzo Casalbore, il Castello di Terraloggia e San Michele, oltre che un’immagine dall’alto del paese. In una scena si vede la statua del Santo Patrono, San Donato, nell’atto di essere portata in processione tra la banda musicale che celebra la festa a lui dedicata nel mese di agosto. La narrazione dedica un ruolo centrale alla solare bellezza della natura nella quale Pago Veiano è immerso, spaziando dal profilo del paese alla magnificenza di Piana Romana. La sagoma della Bella Dormiente accarezzata dai raggi del sole è un altro fotogramma che accresce la bellezza del video in questione.

Pago Veiano si trova a 475 metri sul livello del mare, ha una storia millenaria ed un ricco patrimonio archeologico, custodito in piccola parte dalla Pro Loco. Nel suo territorio sorge l’imponente torre medievale di contrada Terraloggia e la chiesetta di San Michele, antico eremo dove Padre Pio disse più volte la messa tra il 1911 ed il 1916. Il paese è ad economia prevalentemente rurale, ed offre prodotti agricoli di eccellente qualità. È collocato sugli itinerari delle vie Francigene del Sud, nei secoli punto crocevia di popoli e culture.