Roma, 8 mar (Adnkronos) – “Una festa come l’#8marzo è la giornata giusta per fare il punto della situazione. Tante conquiste in questi decenni sono state portate a casa. Ci sono ancora tante ingiustizie da sanare. Due su tutte: la parità salariale e lo stop alla violenza di genere. C’è una piaga che va stroncata in tutti i modi, con l’educazione, con la repressione. La piaga è il femminicidio”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.