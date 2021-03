Acen, incentivi per le costruzioni: ecco la piattaforma digitale. Federica Brancaccio: Bonus, chance irripetibile

E’ stata presentata oggi la “Piattaforma digitale incentivi per le costruzioni”, realizzata dall’Acen con l’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli. La piattaforma www.acen110.it punta ad assistere privati e condomini per facilitare l’utilizzo del Superbonus 110% e tutti i benefici fiscali disponibili legati all’edilizia.

“Abbiamo la grande opportunità di riqualificare il patrimonio edilizio dal punto di vista sismico ed energetico”, ha esordito la presidente dell’Acen, Federica Brancaccio, che ha ricordato la “complessità delle procedure. Il nostro dovere – ha aggiunto – è guidare chi vuole adoperare questi strumenti in modo trasparente e affidabile”.

La piattaforma digitale ha una corposa parte informativa, con norme, prassi e interpelli ed offre a tutti un orientamento pratico; dopo la registrazione, è possibile incrociare le necessità di imprenditori, professionisti e privati che manifestino interesse alla realizzazione degli interventi edili ricorrendo ai bonus fiscali resi disponibili dal Governo.

“Dal 22 febbraio al 22 marzo 2021 c’è stata un’accelerazione nell’utilizzo del Superbonus secondo i dati Enea“ ha detto il vice presidente Ance, Rudy Girardi. “Il numero dei lavori in Italia è passato da 4.391 a 8.352 (+90%) e l’importo complessivo da 491 a 877 milioni (+ 78%), così com’è crescita la dimensione media degli interventi: da 79 a 105mila euro. Segno che il Superbonus è apprezzato da condomini, imprese e committenza”.

Fabrizio Luongo, vice presidente Cciaa di Napoli, ha sottolineato lo “sforzo di tempi e di risorse realizzato dall’Acen volto ad assicurare un’informazione certa. Servizio essenziale per chi svolge attività economica e per avvicinarsi a quel sistema “green” ancora poco diffuso, ma necessario”.

“Chiunque sia interessato, può caricare il materiale per il proprio immobile e incrociare informazioni e disponibilità con imprese e professionisti, che possono avvalersi di Pwc, a fronte di agevolazioni piuttosto complesse” ha spiegato Nicola Zerboni, fast-PwC senior advisor, illustrando la piattaforma.

“E’ possibile far ricorso a tutti i bonus grazie alla piattaforma: eco e sisma bonus, bonus facciate, bonus ordinari – ha segnalato il commercialista Claudio Fogliano. “Vanno conservati tutti i documenti, serve poi verificare la congruità dei costi, adoperare il bonifico parlante e assicurarsi l’asseverazione dei tecnici. Infine – ha concluso Fogliano – il contribuente resta l’obbligato principale rispetto all’Erario”. L’avvocato Enrico Soprano ha sottolineato quanto gli aspetti di “semplificazione amministrativa e di proroga dei Bonus siano dirimenti, fermo restando – ha aggiunto – che il tema difficile resta la preesistenza di una irregolarità. Sembra illogico che non venga approvata una sanatoria di minimi manufatti per l’ottenimento della regolarità edilizia. Si potrebbe, ad esempio, consentire la sanatoria degli abusi già previsti e accolti nel Piano casa”.

“E’ determinante il supporto tecnico professionale ai bonus – ha evidenziato Egidio Filetto, commercialista partner PwC. “La tecnologia aiuta a realizzare anche migliori servizi e acen110 consente di individuare operativamente di quanto si può disporre e qual è l’intervento ideale da realizzare”. “Siamo di fronte a un processo complicato che richiede un costante studio e impegno: i geometri sono impegnati sul campo” ha detto Maria Alfiero, segretario del Collegio dei Geometri di Napoli. “E’ fondamentale evitare la continua evoluzione delle leggi per non vanificare la volontà di riqualificare il patrimonio dal punto di sismico e energetico” ha ricordato Leonardo Di Mauro, presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli. “Ho già studiato la piattaforma, mi sembra uno strumento importante. Per la parte tecnica, gli ingegneri ci saranno. Sarebbe opportuno, però – ha aggiunto Edoardo Cosenza, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli – che la maggioranza allargata del Governo colga l’occasione per la soluzione dei problemi legati alle normative. E lasciatemi dire – ha concluso il presidente degli ingegneri – che sono preoccupato che tutti questi lavori portino a bassi miglioramenti sismici”.