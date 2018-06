Acerra, sottoscritto il patto per l’attuazione della sicurezza urbana

E’ stato sottoscritto questa mattina dal prefetto di Napoli Carmela Pagano e dal sindaco di Acerra Raffaele Lettieri il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, finalizzato al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Il Comune di Acerra intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio secondo lo schema di patto deliberato con Giunta comunale n.92/2018, integrando così le attività che conseguiranno la firma del Patto di oggi con la videosorveglianza già attiva con il progetto “Città Sicura” (nelle aree del Parco Urbano, di via Spiniello e aree limitrofe) e le progettazioni esecutive già messe in campo dall’Amministrazione: a partire dal sistema ztl e videosorveglianza centrale e periferico, previsto nel piano triennale delle Opere pubbliche del Comune di Acerra, continuando con le attività relative alla sede del Giudice di Pace e con il Progetto “Asa – Ambiente & Sicurezza Acerra”.