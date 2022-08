Atlantia, crescita record in Italia per autostrade e aeroporti

Nei primi sette mesi del 2022 Atlantia in Italia registra una ripresa del traffico autostradale (più 19,4 per cento rispetto al 2021) e aeroportuale (più 246,5 per cento). I dati emergono dall’ultimo 2022 Monthly Traffic Performance del Gruppo, pubblicato il 10 agosto. Traffico autostradale in crescita anche negli altri Paesi in cui Atlantia è presente:

Brasile più 7,3 per cento;

più 7,3 per cento; Francia più 5,3 per cento;

più 5,3 per cento; Messico più 3,5 per cento;

più 3,5 per cento; Spagna più 0,1 per cento.

Cala solo il Cile, con un dato di meno 1,7 per cento rispetto al 2021.

Sul fronte aeroportuale crescita record anche per la Francia, trainata dai numeri dell’Aeroporto di Nizza in Costa Azzurra. Il dato di quest’anno evidenzia un incremento di traffico del 176 per cento rispetto allo scorso anno.