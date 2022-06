Con Renault la musica cambia insieme ad Amazon Music

ROMA (ITALPRESS) – Renault, inseme ad Amazon Music, cambia il modo dei clienti di trovare ed ascoltare la musica in auto. Per la prima volta, la App Amazon Music può essere scaricata gratuitamente sulla App mobile My Renault. Con Amazon Music, gli abbonati a Prime possono ascoltare, senza interruzioni pubblicitarie, 2 milioni di brani senza costi supplementari. Gli ascoltatori possono anche usufruire del servizio di abbonamento premium, Amazon Music Unlimited, che dà accesso ad oltre 90 milioni di canzoni e alle ultime novità. I clienti hanno anche accesso gratuito ad una selezione finanziata dalla pubblicità delle migliori playlist e stazioni su Amazon Music.

Con questa collaborazione, Renault ed Amazon Music desiderano migliorare la customer experience consentendo agli utenti di ascoltare milioni di canzoni e migliaia di playlist direttamente dall’interfaccia OpenR Link.

I clienti Renault che ascoltano Amazon Music Unlimited avranno accesso anche ad un catalogo di oltre 90 milioni di brani disponibili in alta definizione (HD).

L’offerta sarà disponibile a bordo dell’ultima generazione di veicoli Renault equipaggiati del sistema OpenR Link in Germania, Spagna, Italia, Francia e Regno Unito. La App sarà disponibile su tutti i veicoli dotati del sistema OpenR Link.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).