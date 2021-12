Covid, 9.802 nuovi casi su 111.379 tamponi. Mai così tanti. Undici vittime, 7 nelle ultime 48 ore

La Campania registra per il secondo giorno consecutivo il record dei contagi da Covid-19 dall’inizio della pandemia. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania, e relativo ai test eseguiti ieri, sono emersi 9.802 casi di positività dall’analisi di 111.379 tamponi. La percentuale di test positivi sul totale dei test esaminati è pari all’8,8%. Nel bollettino sono registrati anche 11 nuovi decessi, 7 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Stabile il dato delle terapie intensive, 37 posti letto occupati da pazienti Covid (ieri erano 35), in aumento i ricoveri nei reparti di degenza: sono 587, per un aumento di 53 unità rispetto al dato diffuso ieri.