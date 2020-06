De Luca: Il focolaio di Mondragone caso isolato. Contagi zero in Campania. Faremo tamponi di massa

“Oggi la Campania, al netto del focolaio di Mondragone, è una regione a contagio zero. In pratica non abbiamo più contagi. Nei prossimi mesi faremo un lavoro difficile e snervante, andremo a cercare noi i contagi”. E’ quanto detto dal presidente della Regione, Campania Vincenzo De, Luca nel corso della diretta Facebook del venerdì. “La Campania – ha aggiunto il governatore – non è interessata a coprire i problemi, ma a risolverli in maniera definitiva per tutelare la salute dei nostri concittadini e la serenità delle nostre famiglie. Avendo oggi una regione a contagio zero, andremo a cercare territorio per territorio, facendo tamponi di massa, i contagiati dove dovessero esserci perché dobbiamo stare assolutamente tranquilli. Noi stiamo lavorando così, facendo un’operazione verità, cercando noi i problemi dove ci sono per risolverli”, ha concluso De Luca