(Adnkronos) – Nel provvedimento, che non dovrebbe tuttavia essere approvato in settimana, come auspicato da Conte, ma che potrebbe addirittura slittare a inizio luglio, sono presenti anche alcune novità sulle valutazioni sull’impatto ambientale in capo al ministero affidato a Costa, con l’obiettivo di velocizzare e semplificare anche questo aspetto.