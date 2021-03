Fate molta attenzione alle Idi di marzo: Bitcoin crolla mentre i rendimenti del Tesoro e il dollaro risalgono

Il prezzo del Bitcoin (con l’abbreviazione di BTC) sta lottando per superare i $ 51.000 entro il giorno 8 marzo poiché il rendimento del Tesoro degli Stati Uniti è di nuovo in aumento mentre l’indice del dollaro USA (con l’abbreviazione di DXY) è ai livelli più alti in oltre tre mesi.

Il mercato azionario globale, comprese le azioni negli Stati Uniti e in Asia, si è ritirato di pari passo mentre l’approvazione dello stimolo da parte del Senato ha suscitato timori sull’inflazione.

Perché il Bitcoin sta abbandonando i timori di inflazione

Come ha spiegato l’analista di mercato di Welt, ovvero Holger Zschaepitz, il mercato obbligazionario glabale si è trasformato in subbuglio quando il rendimento del Tesoro degli Stati Uniti D’America a 10 anni è salito all’1,6% dopo la diffusione della notizia dello stimolo.

L’instabilità del mercato internazionale obbligazionario ha portato naturalmente a una svendita di asset a rischio, che ha interessato sia le azioni che le criptovalute. L’analista così ha scritto:

“Le turbolenze obbligazionarie continuano con i rendimenti a 10 anni degli Stati Uniti che salgono a quasi l’1,6% mentre il pacchetto fiscale statunitense da 1,9 trilioni di dollari insieme ai robusti dati commerciali cinesi alimentano i timori sull’inflazione”.

Azioni e Bitcoin hanno visto una stretta correlazione nelle ultime settimane, probabilmente a causa del crescente panorama macro sfavorevole.

Peter Brandt, un commerciante di futures e FX di lunga data, ha detto di aver visto molte correlazioni nel corso della sua carriera. Tuttavia, però, ha affermato che le correlazioni possono anche finire “drammaticamente”.

Quindi, nel prossimo futuro, il Bitcoin potrebbe muoversi di pari passo con le azioni poiché i mercati di tutto il mondo reagiscono negativamente all’aumento del rendimento del Tesoro globale. Ma su intervalli di tempo più lunghi, la corsa rialzista di Bitcoin potrebbe rafforzarsi e guadagnare slancio se la correlazione inizia a indebolirsi. Egli ha detto:

“Durante i miei 46 anni di trading ho visto MOLTE sacre correlazioni andare e venire Oro contro Yen o USD o azioni Argento contro Oro Tassi di interesse contro azioni o Oro BTC contro qualunque cosa ecc. Quando queste correlazioni terminano, spesso finiscono drammaticamente Studia ogni mercato con il proprio grafico “.

Tuttavia, il mese di marzo potrebbe rivelarsi un mese lento per il trading di BTC con bassa volatilità.

È in arrivo un calo maggiore?

Se il mercato tradizionale scende, i trader sembrano anticipare un ritiro più ampio di Bitcoin a breve termine. Per fare un esempio, il trader di criptovaluta pseudonimo con il nome Loma ha affermato che un calo a breve termine a $ 48.000, un livello di supporto importante, non può essere escluso se i mercati legacy continuano a mostrare debolezza. Scrisse:

“La base si sta ancora formando, mi piace come sta andando tutto. Le uniche preoccupazioni sono le correlazioni temporanee del mercato legacy, quindi se dovessimo abbandonare domani, mi aspetto di rivedere i minimi o almeno l’EQ a circa $ 48.000. è facile fare trading, concentrandosi maggiormente su $ BTC e $ ETH. “

Questa settimana, la chiave per Bitcoin è se il DXY vede un pullback dopo un rally di una settimana, fornendo al mercato a rischio un po’ più di spazio per un rally di sollievo.

Come scritto su Bitcoin sarà l’oro digitale? Prospettive e limiti – Il Sole 24 ORE, e come riportato in precedenza da Cointelegraph, anche il rendimento del Tesoro si sta avvicinando a un’area di resistenza chiave e, se viene rifiutato, Bitcoin potrebbe riprendere slancio a breve termine per raggiungere le prossime grandi aree di resistenza a $ 52.000 e $ 53.000.