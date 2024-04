FindMyLost, oggetti smarriti sugli autobus: nuova piattaforma per l’azienda AMC

Una partnership innovativa per offrire ai passeggeri una soluzione tecnologica e affidabile per ottimizzare i tempi di restituzione degli oggetti smarriti sui mezzi pubblici. A siglarla sono AMC SpA, l’azienda per la mobilità della Città di Catanzaro, e FindMyLost, il rivoluzionario sistema online che mette a disposizione una piattaforma digitale, accessibile tramite un applicativo dedicato, che permette di restituire rapidamente al legittimo proprietario gli oggetti rinvenuti.

Grazie a FindMyLost, gli utenti potranno quindi controllare lo stato del loro oggetto da remoto e stabilire un contatto diretto con l’ufficio competente, gestito direttamente da AMC SpA. La partnership tra AMC SpA e FindMyLost S.r.l segna un importante sviluppo nel campo del recupero degli oggetti smarriti.

La piattaforma, che opera in italiano e inglese, consente di identificare rapidamente il legittimo proprietario di ciascun oggetto smarrito, sia attraverso il contributo dei singoli cittadini che tramite l’integrazione con i database degli uffici oggetti aziendale. FindMyLost rappresenta una soluzione innovativa per migliorare l’efficienza e la rapidità nel recupero degli oggetti smarriti, offrendo ai passeggeri la tranquillità di poter verificare da remoto lo stato del loro oggetto e di entrare in contatto diretto con l’ufficio competente, gestito direttamente da AMC S.p.A.

“In un’epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo sempre più importante nella nostra vita quotidiana, è fondamentale per noi offrire soluzioni moderne e sicure ai nostri clienti. Siamo fiduciosi che questa partnership migliorerà notevolmente l’efficienza e la soddisfazione dei nostri passeggeri, fornendo loro la tranquillità di poter contare su un sistema affidabile. Ad oggi, siamo l’unica realtà di trasporto pubblico locale in Calabria con all’attivo uno strumento digitale, in grado di agevolare la ricerca degli oggetti smarriti; per questo, nei nostri propositi, ci auguriamo di estenderlo anche al Comune di Catanzaro, così com’è successo in altre realtà italiane.”, afferma Luca Brancaccio, Direttore di AMC SpA.

“FindMyLost rappresenta un nuovo modo di gestire il problema dello smarrimento di oggetti da parte dei passeggeri durante il viaggio e del successivo ritrovamento”, sottolinea Elena Bellacicca, CEO di FindMyLost “siamo entusiasti di collaborare con AMC per offrire una soluzione semplice, efficace e tecnologicamente avanzata”.