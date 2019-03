Gricignano di Aversa, i residenti della zona Nato in piazza per chiedere servizi: arriva la Rai

Gricignano di Aversa. Sono scesi per le strade i nuovi gricignanesi, i residenti della zona Nato, che da settimane sono in protesta contro l’amministrazione locale per la deficitaria situazione ambientale ed urbanistica in cui versa da anni il paese. Ad accendere i riflettori su quella zona residenziale completamente dimenticata dal comune anche la troupe della Rai che ha documentato i disservizi lamentati dai cittadini.

Portavoce del generale malcontento Marcello Damiano che ha manifestato, assieme ad un gruppo nutrito di concittadini, ancora una volta le mancanze mai ottemperate: “Che fine ha fatto la piscina? Dov’è la chiesa? Dove l’area giochi? E il parco commerciale? Dov’è quella tutela dell’ambiente, il potenziamento della raccolta differenza e l’apertura di un’isola ecologica tanto proclamate in campagna elettorale? Perché le nostre strade, di cittadini che pagano le tasse, non sono pulite? Perché l’illuminazione è attaccata sui nostri condomini? Perché non è stata sbloccata l’assicurazione di 5 milioni di euro, scaduta già nel 2015, per il completamento delle opere non ultimate? Dove è finita la programmazione dei futuri insediamenti industriali dibattuti nelle piazze in occasione dell’acquisizione di un voto?”