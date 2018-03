‘Italia bloccata’: il commento dei media esteri

Roma, 4 mar. (AdnKronos) – I principali media esteri dedicano ampio spazio alle elezioni italiane, molti con dirette sui propri siti web.

“I primi exit poll indicano un Parlamento bloccato”, titola la Bbc mentre il Guardian rileva che “i primi exit poll non indicano una maggioranza, ma i 5 Stelle sono il primo partito”. Le Monde preferisce invece sottolineare che “la coalizione di centrodestra è davanti al Pd”.

BLOCCO IN ITALIA – “I sondaggi indicano un blocco politico in Italia” titola El Pais, aggiungendo che “l’unica forza in grado di conquistare la maggioranza è il centrodestra. In caso contrario, si apre uno scenario di patti imprevedibili”.

NESSUNA VITTORIA – Per il Wall Street Journal, “il voto in Italia non produce una vittoria chiara” mentre la Frankfurter Algemeine Zeitung titola: “Secondo le previsioni è il Movimento 5 Stelle il partito più forte”.