Kenya, diplomatici consegnano alle scuole materiale didattico in lingua italiana

L’Ambasciata d’Italia a Nairobi ha ospitato una speciale cerimonia per la consegna di materiale didattico in lingua italiana al Kenya Utalii College (Kuc), l’istituto alberghiero e del turismo del Paese. L’evento è stato aperto dall’ambasciatore Roberto Natali e dalla direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Nairobi, Elena Gallenca, insieme al Direttore generale del Kuc, Anthony Mbehelo.”Questa iniziativa è un ulteriore segno dell’impegno del governo italiano nel promuovere il patrimonio culturale e sostenere lo studio della lingua italiana in Kenya. La collaborazione con l’Utalii college è stata rinnovata nel 2022, al fine di sostenere gli sforzi di internazionalizzazione dell’istituto attraverso attività di formazione, tra cui quella di chef del Kuc nella cucina italiana. L’Utalii College è oggi l’unica istituzione educativa pubblica in Kenya che offre corsi di lingua italiana all’interno del suo curriculum” ha sottolineato l’ambasciatore Natali. Il Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale italiano ha finanziato l’acquisto e la distribuzione di libri e materiale didattico alle istituzioni scolastiche straniere per sostenere l’insegnamento della nostra lingua. L’Istituto di Nairobi organizza regolarmente corsi di italiano online, a livello principianti e intermedio, che hanno fatto segnare un significativo aumento delle iscrizioni nell’ultimo anno.

“Riteniamo che imparare l’italiano, per i keniani, sia anche una grande opportunità – ha sottolineato Natali – visto che, ad esempio sulla costa, abbiamo diverse strutture che accolgono ogni anno nell’alta stagione molti turisti italiani che non sempre conoscono l’inglese e quindi si sentono molto più a loro agio quando trovano del personale che ha familiarità con la loro lingua. Per gli studenti keniani la conoscenza dell’italiano può costituire un valore aggiunto per trovare un buon lavoro, in Kenya o anche in Italia”.