Lega Serie A, Paolo Dal Pino accetta l’incarico di presidente

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – Paolo Dal Pino ha accettato oggi formalmente l’incarico di Presidente della Lega di Serie A, alla presenza del Presidente federale Gabriele Gravina e del Commissario Giancarlo Abete. Nel manifestare la sua volontà Dal Pino ha altresì dichiarato, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto-Regolamento di Lega, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.

“Ringrazio l’Assemblea delle Società per avermi eletto alla Presidenza e lavorerò sin da subito col massimo impegno per ricreare l’unità e la coesione necessarie per lo sviluppo su scala nazionale e internazionale della Lega Serie A”. Queste le parole del nuovo Presidente della Lega calcio di Serie A, Paolo Dal Pino, dopo la sua elezione.

“Aver raggiunto l’elezione nei tempi previsti è un ottimo risultato, del quale ringrazio i Club, per la loro disponibilità, e soprattutto Giancarlo Abete, per l’equilibrio e lo spirito di servizio che ha mostrato in questo passaggio delicato. Auguro buon lavoro a Dal Pino, dalla cui elezione spero la Lega ritrovi unità e armonia: il calcio italiano, infatti, sarà più forte con una Lega di Serie A compatta e autorevole”. Con queste parole il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha espresso la sua soddisfazione per l’elezione in tempi brevi del nuovo presidente della Lega calcio di Serie A, ringraziando i club e il commissario Giancarlo Abete e augurando buon lavoro al nuovo numero uno della lega A, Paolo Dal Pino.