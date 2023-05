Mele Pizza and Grill, nuovo ristorante a Positano per lo chef Raffaele Mandara

“Mele Pizza and Grill”: questa la nuova mission nel segmento del food & beverage a Positano di Raffaele Mandara, Chef di grande esperienza, già titolare di ristoranti di alto profilo nel territorio come Casa Mele, facenti parte di “Mele Group”. Situato al centro della “perla” della Costa d’Amalfi, nella “Valle dei Mulini”, poco prima di inoltrarsi nelle pittoresche stradine di Positano ed immerso in una vegetazione tipica mediterranea “Mele Pizza And Grill” è stato concepito come un ritrovo, fresco, ma nello stesso curato nei minimi dettagli, con arredi rustico-eleganti dalle tonalità del rosso e dell’azzurro mare, dove i turisti provenienti da ogni parte del mondo possono attendere ad un lunch o ad un dinner in maniera informale, gustando le prelibatezze tipiche della cucina del luogo, confezionate dallo stesso Chef Raffaele Mandara e dalla sua brigata, coadiuvato dalla sorella Rosa Mandara, con la quale condivide anche le attività della gestione dello spazio. Il menu, propone ai clienti, una selezione di pietanze dal gusto genuino, di mare e di terra, confezionate con prodotti del luogo spesso coltivati anche a Km0, secondo la nuova tendenza della regola della sostenibilità da applicare anche alla ristorazione. Come entree vengono segnalati il calamaro e polipo con crema di patate ed il carpaccio di filetto con riduzione all’aglianico; per i primi piatti, da menzionare, i ravioli con ricotta di bufala , lo scialatiello con datterini e pesce spada, lo gnocchetto verde ai frutti di mare; per i secondi piatti lo chef Mandara consiglia una pezzogna al sale o un entrecote con pomodorini e rucola. Dulcis in fundo, il dessert con la delizia al limone , il croccantino mandorle e caramello ed il classico tiramisu. Molto curata anche la carta dei vini, con una gamma scelta di “bianchi” e di “rossi”, da abbinare ad un piatto di pesce o di carne . Infine, da menzionare, come interessante valore aggiunto della struttura, un servizio gratuito di transfer by Parking Garage Mandara su tutta Positano e le zone limitrofe, offerto in esclusiva ai clienti di “Mele Pizza And Grill”.