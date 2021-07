Opera Roma: nuova stagione fra innovazione e tradizione, inaugura ‘Julius Caesar’ di Battistelli (3)

(Adnkronos) – A proposito del ‘Julius Caesar’, Giorgio Battistelli ha raccontato come “tre anni fa Fuortes me lo propose decidendone la costruzione artistica, è un committente attivo e creativo come quelli del passato. Questo progetto nasce con Graham Vick, ma io lo volevo fare in un teatro al chiuso mentre lui aveva concepito un grande spazio, non come lo avevo immaginato io. E’ un’opera che mi sembra di averla scritta 20 anni fa, non tre”.