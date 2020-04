Paolo Ascierto coordinatore del gruppo di ricerca campano sul Coronavirus

Paolo Ascierto coordinerà il gruppo di ricerca per il Coronavirus in Campania. L’oncologo sannita (è originario di Solopaca) ottiene la nomina su indicazione dei direttori generali e scientifici dell’Istituto Pascale di Napoli, Attilio Bianchi e Gerardo Botti. Il progetto vedrà coinvolta oltre alla Regione Campania, anche l’Azienda dei Colli, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e lo stesso Istituto Pascale di Napoli. Il gruppo di lavoro comprende anche Ugo Trama (responsabile dell’Unità Operativa Dirigenziale 08 “Politica del Farmaco e Dispositivi” della Regione Campania), Giuseppe De Pietro (direttore dell’Istituto di Calcolo-Reti e Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la raccolta dati e l’utilizzo delle intelligenze artificiali), oltre a vari sanitari e alle direzioni degli ospedali napoletani del Monaldi, del Cotugno e del Pascale.