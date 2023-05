Rinnovabili, Graded all’Hydrogen Expo 2023: nuove tecnologie per la filiera

Energie rinnovabili: Graded, azienda napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha partecipato all’HYDROGEN EXPO che si è tenuto dal 17 al 19 maggio a Piacenza con gli ingegneri Claudio Miranda e Maria Teresa Russo. Si tratta della seconda edizione della mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. Un evento al quale hanno partecipato circa 60 settori merceologici che operano nel campo dell’idrogeno. Più di 50 i relatori protagonisti del ricco programma di seminari tecnici e conferenze organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali.Nonostante Hydrogen Expo sia solo alla seconda edizione, la mostra dedicata alla filiera dell’idrogeno si è già imposta quale realtà primaria a livello italiano e internazionale. Lo dimostrano il numero di espositori che ha superato la soglia delle 150 presenze (il quadruplo rispetto all’edizione 2022) e i circa 7.000 visitatori . Dati che consentono di incoronare Hydrogen Expo 2023 come la più grande manifestazione italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell’idrogeno. A testimoniare poi l’interesse e l’importanza della manifestazione, i patrocini istituzionali concessi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da quello dei Trasporti e delle Infrastrutture, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, da Regione Emilia-Romagna, Regiole Liguria, Enea e Comune di Piacenza. A questi si aggiungono poi i circa 40 patrocini ricevuti dalle principali associazioni di categoria della fiera. Tra questi spiccano quelli del Comitato Italiano Gas (CIG), della Federazione di settore delle associazioni della filiera del cemento e del calcestruzzo (Fderbeton), dell’Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (Anita), della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (Fiap), della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra), dell’Associazione degli armatori (Assarmatori) e molte alte egualmente importanti.