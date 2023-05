In che modo la musica vi influenza mentre siamo online?

La musica di sottofondo ha un effetto decisivo sul nostro umore, questo effetto non viene usato attivamente solo nei negozi e nei supermercati per influenzare il nostro comportamento d’acquisto, ma anche sul lavoro. La giusta musica di sottofondo può aumentare l’efficienza sul lavoro anche quando si lavora da casa in smartworking.

Notoriamente le musiche conferiscono ai videogames un sottofondo capace di influire positivamente durante l‘esperienza complessiva dell’utente. Il fenomeno si spiega così: una selezione musicale veloce può influenzare la capacità di reazione, mentre una musica rilassante può migliorare la concentrazione. Questo fenomeno è stato abbandantmente studiato ed è ormai un fatto comune vedere trader alle prese con le fluttuazioni di mercato immersi nella propria“ bolla musicale“ preferita.

La musica perfetta quando si effettuano attività mentali compesse come svolgere un compito, rispodere a dei quiz tipo Gonzo’s Quest, o focalizzare la propria attenzione per ore su un grafico che segue l’andamento di uno strumento finanziario non esiste. E‘ tutto altamente soggettivo, ad esempio come si vede in modo plastico nel film“La grande scommessa“, l‘eccentrico analista finanziario Burry, interpretato da Christian Bale, un uomo con la sindrome di Asperger immerso nel suo ufficio ad ascoltare musica dei Metallica, e che fino all’ultimo sembra non godere della fiducia dei suoi stessi clienti ma che alla fine individia prima degli altri la bolla die subprime che condurrà alla crisi finanziaria del 2008.

Quando si gioca d’azzardo, tuttavia, alcuni generi musicali possono essere preferiti anche in base ai gusti. In linea di principio, dipende dalle preferenze e dalle esigenze individuali di ciascun giocatore il modo in cui la scelta della musica influisce sul successo personale.

Nel busieness online possono esserci diverse strategie che un provider persegue fornendo singoli brani musicali. Ad esempio, è possibile aumentare la fedeltà dei clienti o influenzare in modo specifico la velocità delle loro attività attraverso la scelta della musica. Ecco un elenco delle possibilità di manipolazione attraverso la scelta della musica ad esempio durante il gioco:

Miglioramento dell’umore: la musica può contribuire a migliorare l’umore e a promuovere emozioni positive come gioia, relax o eccitazione. Questo può rendere l’esperienza di gioco più piacevole e motivante.

La musica ha un effetto sull’umore Migliora la concentrazione Aumenta l’immersione nei giochi d’azzardo in VR Influenza la velocità del gioco Aumenta l’energia Riduzione dello stress

Migliorare l’umore attraverso il suono ascoltato in sottofondo

La musica può essere selezionata appositamente per migliorare l’esperienza dell’utente. Se la musica non distrae, il trader può concentrarsi sulla partecipazione ai vari grafici.

Se una profonda concentrazione sui grafici ha successo, questo può avere un effetto sulle prestazioni generali e aiutare a reagire meglio in una sessione di trading. Tuttavia, dipende sempre dai gusti musicali personali a garantire uno stato d’animo rilassato attraverso la musica giusta. Soprattutto in una posizione persa, il livello di stress anche del trader più esperto può salire alle stelle nonostante la musica giusta. Questo aumenta il numero di decisioni sbagliate.

Aumentare l’immersione nello spazio virtuale attraverso la musica

Soprattutto in un ambiente di gioco virtuale, la scelta della musica in un gioco può garantire un’influenza duratura sul comportamento del giocatore. Il termine immersione si riferisce a un effetto che si verifica quando si gioca in VR. Grazie alla scelta di suoni di sottofondo e musica appropriata, la sensazione di stimolo illusorio del giocatore può essere indebolita. Di conseguenza, l’esperienza di gioco viene percepita più intensamente e sembra più reale.

I giocatori si immergono quindi più profondamente nell’esperienza di gioco con una corrispondente offerta nel casinò online. In questo modo è possibile sviluppare un legame emotivo più forte con il gioco. Al di fuori del gioco d’azzardo online, l’immersione nei giochi per computer è disponibile anche sotto forma di avatar o personaggi di gioco personalizzabili che possono essere equipaggiati dal giocatore con vari oggetti di gioco.

Come la musica influenza la velocità di gioco nel casinò

Sia la velocità che il ritmo di un brano musicale possono influenzare la velocità di gioco. È quindi relativamente facile incoraggiare un giocatore a giocare più velocemente o più lentamente in un casinò online. Questo può avere un effetto decisivo sulla probabilità di vincita, soprattutto con le slot machine.

Nei singoli turni di gioco compaiono ripetutamente moltiplicatori di vincita che richiedono una reazione particolarmente rapida. Anche quando alcuni simboli vincenti si diffondono sui rulli, una reazione rapida può essere favorevole. Se si abbassa manualmente la musica di sottofondo di un gioco, questo effetto è meno intenso.

Una sequenza intensa e veloce di suoni può aumentare le prestazioni, ma anche creare maggiori distrazioni. Se la musica del gioco è più tenue e ondeggia discretamente in sottofondo, le reazioni del giocatore possono essere ritardate.

Un aumento dell’energia può avere un impatto sulle vincite dei casinò?

Il potere della musica veloce ed energica è stato a lungo utilizzato deliberatamente e intenzionalmente in tanti videogiochi. Rispetto ai suoni dei primi giochi a 8 bit, lo standard della musica di gioco moderna è aumentato in modo significativo. Gli arrangiamenti orchestrali energici vengono utilizzati nei casinò online per eccitare e trasportare i giocatori. Se la musica di un gioco suscita emozioni personali, la capacità di reazione del giocatore può cambiare.

Il giocatore si immerge quindi inconsciamente di più nell’atmosfera del gioco e la vive in parte in modo realistico come in un casinò reale. Questo effetto è particolarmente forte nei giochi di casinò dal vivo moderati, dove dei croupier addestrati offrono agli utenti un ulteriore divertimento di gioco. La musica abbinata ha un effetto sulla scarica di adrenalina e fornisce una vera e propria carica di energia ma non si può certo dire che possa influenzare le vincite al casinò.

Riduzione dello stress grazie a un effetto sonoro rilassante in sottofondo.

Gli effetti sonori per i comandi e la musica di sottofondo possono di solito essere impostati in modo separato l’uno dall’altro. In questo modo, ogni giocatore del casinò online può creare un ambiente di gioco piacevole. Se la selezione musicale è rilassante e calmante, il livello di stress personale può essere diminuito. Le reazioni naturali del corpo alle varie vibrazioni dei suoni musicali possono portare a uno stato di rilassamento.

Questo crea un ambiente di gioco nel casinò online che viene percepito come positivo. L’esatta riduzione dello stress grazie alla scelta della musica durante il gioco d’azzardo può essere misurata anche in termini percentuali. Nelle ricerche di mercato sono stati condotti diversi studi da neuroscienziati su come la musica possa influire sul bilancio energetico.

Conclusione: design musicale per il gioco – dipende dai vostri gusti!

Come per la scelta della migliore stazione radio web, anche in questo caso la scelta dipende interamente dai propri gusti musicali. Il modo in cui uno scommettitore si sente mentre gioca online può essere percepito in modo completamente diverso, indipendentemente dal genere musicale. Fondamentalmente, si dice che la musica calma abbia un effetto rilassante su varie funzioni corporee, mentre i brani energici hanno un impatto diretto sulle prestazioni.