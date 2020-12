Robert F. Kennedy Human Rights celebra la Giornata dei Diritti Umani

FIRENZE (ITALPRESS) – Il 10 dicembre, Giornata mondiale dei diritti umani, il Robert F. Kennedy Human Rights Italia celebra l’anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio il 10 dicembre 1948.

Alle ore 19 attraverso la pagina Facebook del Robert F. Kennedy Human Rights Italia e sul sito www.rfkitalia.org ci si potrà collegare alla “La notte dei diritti umani”. La serata inizierà con la cerimonia degli RFK Human Rights Italia Awards 2020 che premierà tre realtà che si sono distinte in questo anno così difficile: Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze rappresentata dal Presidente Lorenzo Andreoni, la Fondazione Bambino Gesù con la Presidente Mariella Enoc e la Caritas Ambrosiana con il Direttore Luciano Gualzetti.

La serata proseguirà con un concerto offerto dai Cameristi della Scala di Milano dalla Sala del Tiepolo a Palazzo Clerici a Milano, che vedrà la partecipazione straordinaria di Daniela Pini – Contralto e Francesco Manara – Primo Violino Solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala. I Maestri suoneranno alcuni dei più grandi capolavori del repertorio musicale, dal Settecento ai giorni nostri. La serata sarà trasmessa sugli schermi degli IBM Studios rivolti verso Piazza Gae Aulenti a Milano.

“Il 2020 è stato uno degli anni più difficili e tragici dal secondo Dopoguerra ad oggi”, dice Stefano Lucchini, presidente del Robert F. Kennedy Human Rights Italia.

“Ma noi vogliamo chiuderlo nel segno della speranza e con gli occhi rivolti al futuro con il concerto dei Cameristi della Scala. In questa data cosi significativa abbiamo deciso di celebrare le tre organizzazioni che sosteniamo quest’anno e che rappresentano gli ideali di pace e speranza del Senatore Robert F. Kennedy – aggiunge -. Il 10 dicembre del 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Dichiarazione universale dei diritti umani che ha sancito l’inviolabilità dei diritti che stanno alla base di ogni essere umano: il nostro desiderio è che leggendola si apprezzi ancora di più la nostra Carta Costituzionale che la anticipò di undici mesi e che ancora oggi, a distanza di settantadue anni, rimane una delle più complete del mondo non solo in tema di diritti umani”.

Durante l’evento sarà possibile effettuare donazioni in favore dei progetti educativi e di sostegno alla comunità del Robert F. Kennedy Human Rights Italia attraverso il canale PayPal sul sito www.rfkitalia.org.

