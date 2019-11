Robotica, Open Call per le Pmi dell’Ue: contributi fino a 200mila euro

Esmera, progetto finanziato nell’ambito di Horizon 2020 che punta a sostenere le imprese dell’Unione Europea nel materializzare, testare e promuovere le tecnologie robotiche, ha appena lanciato il secondo bando rivolto alle Pmi. Le proposte dovranno sviluppare tecnologie robotiche in risposta a predeterminate “Challenges”. Il meccanismo “Open Call” offre opportunità di finanziamento a piccoli progetti, chiamati esperimenti, della durata di 18 mesi (suddivisi in due fasi di 9 mesi), il cui budget massimo è di 200.000 euro (75.000 per la Fase I e 125.000 per la Fase II).

I finanziamenti sosterranno esperimenti in contesti industriali reali che coinvolgono tecnologie robotiche utilizzando la piattaforma Esmera che fornirà tutti i mezzi necessari per condurre ricerche, incluso il supporto durante le attività di ricerca e sviluppo e il supporto alla commercializzazione.

Per inviare le proprie idee progettuali c’è tempo fino al 2 dicembre 2019.