Sardegna, Schlein e Bersani a Carbonia per sostenere Alessandra Todde

La candidata governatrice: “i sardi vogliono cambiamento assoluto”

Roma, 20 feb. (askanews) – A cinque giorni dal voto regionale in Sardegna, la segretaria del PD Elly Schlein è tornata in regione questa volta assieme a Pierluigi Bersani per sostenere la candidata governatrice Pd-5Stelle Alessandra Todde.”Giuseppe (Conte) è stato con noi tre giorni, Elly (Schlein) oggi sarà con me a Carbonia e Cagliari, domani Bersani chiuderà a Nuoro” ha detto Todde, aggiungendo che venerdì sera la sua campagna elettorale si chiuderà a Cagliari ma senza “big” della politica nazionale. “Daremo solo voce ai rappresentanti della coalizione che mi sostiene, perché questa è una battaglia dei sardi” ha detto l’imprenditrice, deputata e vicepresidente dei 5Stelle, già sottosegretaria al ministero dello Sviluppo Economico nel governo Conte II.”I sardi vogliono il cambiamento assoluto. La Sardegna è stata governata malissimo, sia per come hanno trattato i sardi, sia per come stanno lasciando la nostra terra. Un totale declino. Noi vogliamo rimettere al centro le persone che da 5 anni sono abbandonate e trascurate. Andiamo casa per casa a prendere voti, la vittoria è vicina, liberiamo la Sardegna”, ha dichiarato Todde a Carbonia all’evento con Schlein e Bersani.