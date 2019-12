Società Calcio Napoli, esonerato Ancelotti: al suo posto arriva Gattuso

Il Napoli vince 4-0 contro il Genk si qualifica come seconda per gli ottavi di Champions League, esonera Ancelotti e conquista la 15esima posizione del ranking Uefa, tutto in una notte, in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore designato, Gennaro Gattuso. La squadra partenopea dopo il rotondo successo di ieri sera vola nel ranking europeo. In attesa della seconda giornata di Champions e di quella di Europa League, gli azzurri grazie alla vittoria sul Genk e soprattutto al ricco bonus per l’accesso agli ottavi di Champions si sono portati al 15esimo posto nella classifica europea. Il Napoli ha scavalcato momentaneamente Roma, Porto e Shakhtar, portandosi ad una sola posizione dalla vetta più alta toccata nella storia azzurra e soprattutto ha portato la quota stagione a 18.000 (quanti quelli dell’anno scorso in un’intera stagione).