Svezia, via libera per il nuovo ambasciatore italiano

L’Ambasciatore d’Italia in Svezia, Michele Pala, ha presentato le lettere credenziali a sua Maestà Carlo XVI Gustavo di Svezia. La cerimonia che formalizza la pienezza delle funzioni dell’ambasciatore italiano in Svezia si è svolta presso il Palazzo Reale di Stoccolma. Classe 1967, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Tor Vergata di Roma nel 1992 con tesi in diritto internazionale. Inizia la carriera diplomatica, a seguito di concorso, nel settembre 1996. Dopo un primo incarico alla Direzione Generale Affari Politici del Ministero degli Esteri, nel 1999 assume come Secondo Segretario commerciale a Pretoria. Nel 2003 è nominato Console a Montevideo. Nel 2007 rientra a Roma per prendere servizio presso la Direzione Generale Paesi Americhe della Farnesina dove dirige l’ufficio America Centrale, Messico e Caraibi. Nel 2010 viene trasferito come Consigliere all’Ambasciata d’Italia a Washington. Nel 2014 è nominato Console Generale a San Paolo. Nel 2018 rientra a Roma per prendere servizio alla Direzione Generale Mondializzazione e Questioni globali del Ministero. Nel 2020 è nominato Vice Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni globali e Direttore Centrale per i Paesi dell’America Latina. Da gennaio 2024 è Ambasciatore d’Italia presso il Regno di Svezia. Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2020