Tarì, 4 giorni dedicati al business del gioiello: boom di presenze

Al Tarì, polo distributivo e produttivo di Marcianise, si è appena concluso l’evento di quattro giorni interamente dedicato al business del gioiello. Open! è Il più importante appuntamento europeo B2B di questo semestre e ha visto la partecipazione di 480 aziende, tra quelle operative tutto l’anno presso il Centro e quelle invitate per l’occasione, per un totale di oltre 3.700 punti vendita. L’ampia partecipazione all’evento ha dimostrato l’urgenza di voler riprendere i commerci e rilanciare il business da parte di tutti i protagonisti del settore orafo.

Il presidente Vincenzo Giannotti esprime soddisfazione per i numeri dell’evento: “Siamo molto soddisfatti per la numerosa partecipazione ad Open!. I risultati fanno ben sperare sul rilancio del settore: le difficoltà sono state tante ma la voglia di rialzarsi è ancora più grande e OPEN! lo ha dimostrato. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, volendo a tutti i costi trasferire al mercato un segnale di operosità e fiducia molto forte, che è stato ampiamente apprezzato. Abbiamo investito su tecnologie molto avanzate e sulla formazione delle risorse umane, per fronteggiare al meglio la sfida della sicurezza con la quale ci siamo confrontati. I risultati ci hanno ampiamente ripagato, confermando la grande fiducia del dettaglio italiano nei confronti della formula di business proposta da il Tarì”.