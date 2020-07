Teatro San Carlo, l’opera va in piazza. Dopo l’anteprima per gli eroi anti Covid, giovedì 23 il debutto ufficiale

È rimasta “colpita dalla stupenda vista” di una platea, nella spettacolare piazza Plebiscito di Napoli, composta solo di personale sanitario, Anna Netrebko, interprete della ‘Tosca’ che ha inaugurato la stagione estiva del teatro San Carlo di Napoli, il lirico più antico del mondo che per primo riparte seppure con spettacoli all’aperto. L’anteprima dell’opera di Giacomo Puccini era riservata infatti ai protagonisti della lotta contro il Covid 19.

“Grazie al fantastico pubblico, ai maestri e alle maestranze per aver reso tutto questo possibile”, dice il soprano russo naturalizzato austriaco. “Ero molto concentrata affinché tutto si coordinasse perché il palco era molto grande, c’era molto vento e abbiamo anche provato a improvvisare la recitazione, ma è stata una grande emozione”, aggiunge, dicendosi “emozionata” in vista della prima prevista il 23 luglio. Giovedì prossimo, come ieri, la cantante salirà su un palco composto di diverse pedane per rispettare le norme anticontagio insieme al marito Yusif Eyvazov, interprete di Mario Cavaradossi. “Ho passato una buona parte della mia vita in Italia, 17 anni – spiega il tenore – tornare in Italia è sempre una grande emozione e questa emozione è doppia, dopo questi mesi difficili che abbiamo avuto. Veder rinascere la musica viva è capire che comunque niente può rimpiazzare la voce viva della musica viva. Siamo molto felici insieme con questo gruppo di colleghi straordinari”. Anche Ludovic Tezier, barone Scarpa di questa produzione in forma concertata dell’opera è “felice di essere a Napoli. Riparte il favoloso cammino dell’arte nella città. Orgoglioso di ritrovare la scena in questa bellissima città. E c’è “emozione” anche per Juraj Valchua, direttore musicale del Massimo napoletano, sul podio per ‘Tosca’ e pure per la IX di Beethoven che il 30 luglio chiuderà la rassegna. Emozione “per il ritorno sul palcoscenico, qualche settimana fa, per cominciare le prove. E nel vedere tutti i musicisti impegnarsi al massimo dopo questo periodo. Tutti sono entusiasti. È un progetto straordinario”. Anna Pirozzi , che interpreta ‘Aida’, spettacolo in calendario il prossimo 28 luglio, sottolinea che “il mondo dell’arte è ripartito. Sono nata qui. Per me, dopo tutto questo periodo chiusi in casa, sarà come un debutto. Anche se ho cantato tante volte Aida, sarà veramente come la prima volta. Sono felicissima di stare in mezzo a tante star. Sono emozionata. Riparte tutto da Napoli”. Anita Rachvelishvili, nel ruolo di Amneris, è “per la prima volta a Napoli, in questo incredibile e bellissimo teatro”. “Il mondo dell’arte è ripartito e finalmente siamo in questo posto incredibile, potendo servire l’arte e la musica, dice. Jonas Kaufmann, Radames, sottolinea: “Mi sono innamorato di questa città tanti anni fa, e ogni volta che torno è una relazione più forte perché è il massimo possibile vivere e lavorare qui. Facciamo musica perché ci piace farla. Fare musica da soli è noioso”. Kaufmann per la primo volta si esibirà nel capoluogo campano in un’opera. “Essere qui è meraviglioso perché Napoli è meravigliosa – gli fa eco Michele Mariotti, che dirigerà l’orchestra sancarliana in ‘Aida’ – manco da tre anni. Ringrazio Valchua perché ho lavorato con l’orchestra qualche giorno fa e si vede e si sente il suo lavoro, lo avverti nella voglia, nella disciplina. È un bel lavorare. Siamo qui dal vivo ed è insostituibile. Noi abbiamo bisogno di voi, voi di noi. Speriamo che il futuro sia per noi vicino a quello che è stato il nostro passato”.