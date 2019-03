Università, bando Crui: 16 nuove opportunità di tirocini nelle sedi diplomatiche

Il 27 marzo sarà l’ultimo giorno per registrarsi sul sito www.tirocinicrui.it e candidarsi a uno dei 16 tirocini curriculari presso le sedi diplomatiche d’Italia all’estero. I tirocini targati Maeci-Miur-Crui si svolgeranno dal 6 maggio al 5 agosto 2019 e potranno essere prorogati fino ai primi di settembre. Sono 46 le università partecipanti, sette le sedi. I tirocini sono così distribuiti: Europa sette, Asia uno, America del nord cinque, Africa due, Medio Oriente uno. Otto studenti saranno ospitati in ambasciata. Seguono cinque posti disponibili nei consolati, uno negli istituti di cultura, due nelle rappresentanze diplomatiche. Il tirocinio dà diritto a un rimborso mensile minimo di 300 euro e al riconoscimento di almeno un credito formativo per ogni mese di attività. Il bando Maeci-Miur-Crui e la lista degli atenei partecipanti sono scaricabili su: http://www2.crui.it/crui/ tirocini_MAECI/Bando_tirocini_ 14marzo2019 .pdf.