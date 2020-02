Ancot, trasparenza fondamentale in rapporto contribuenti- amministrazione

Roma, 24 feb. (Labitalia) – “L’importanza della ‘trasparenza e della chiarezza’ nella consulenza fiscale fatta da esperti è un presupposto fondamentale nel rapporto tra cittadini-contribuenti e l’amministrazione finanziaria”. A dirlo il presidente dell’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, Celestino Bottoni, sottolineando “come sia condivisibile che la consulenza fiscale resa in favore dei contribuenti sia svolta in un contesto di trasparenza e chiarezza”.

“Del resto, che i consulenti tributari operino in una cornice di ordine e legalità è stato ampiamente spiegato già dal lontano 1996 dalla Corte Costituzionale e ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione. L’Ancot, iscritta nell’elenco del ministero dello Sviluppo economico in base alla legge 4 del 2013, a tutela dei diritti del cittadino contribuente, garantisce, in ossequio a tale normativa, da un lato che i propri associati esplichino una formazione continua ed un aggiornamento professionale costante, dall’altro che tutti gli iscritti abbiano stipulato idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale”, ricorda.

“Il tributarista Ancot – precisa il presidente Bottoni – oltre che essere soggetto alla normativa antiriciclaggio, come tutti i professionisti dell’area contabile, svolge la propria attività nel pieno rispetto delle regole e delle disposizioni previste dalla legge 4/2013, dal Codice del Consumo e dalle leggi ordinarie in materia”.