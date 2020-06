De Luca: Due denunce per Report (RaiTre). Gli autori del servizio sull’Asl andrebbero licenziati

“Lunedì scorso una trasmissionaccia ha trasmesso una vergognosa aggressione su una rete della tv pubblica, con falsi clamorosi. Avranno una doppia denuncia, perché al piano penale aggiungeremo quello civile con la richiesta di risarcimento”. Lo ha detto in diretta Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca riferendosi, senza nominarla, alla puntata di Report dedicata alla sanità campana andata in onda lunedì sera su RaiTre. “In queste settimane abbiamo già fatto partire sei querele, ora arrivano a otto. In ogni Paese del mondo – ha aggiunto – un giornalista che dà una notizia clamorosamente falsa nei confronti dell’Asl verrebbe licenziato. In Italia c’è invece un contesto da circo equestre, siamo un Paese in cui si confonde con giornalismo d’inchiesta quello che in altri Paesi viene valutato come violenza privata”.