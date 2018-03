Giovanni Galbiati nuovo ad del Gruppo Cento Spa (“Fratelli La Bufala”)

Il Gruppo Cento Spa, titolare di diversi marchi del food fra cui ‘Fratelli la Bufala – Pizzaioli Emigranti’, da oggi ha un nuovo amministratore delegato: Giovanni Galbiati. Galbiati, milanese, ha ricoperto per vent’anni ruoli di crescente responsabilità in aziende del settore moda e lusso quali Gianni Versace, Brioni, McArthurGlen, Raffaele Caruso, Gruppo Angelo Galasso e Gruppo Arav maturando esperienze a livello internazionale. ”Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso in azienda di Giovanni Galbiati – ha dichiarato Lelia Castellano, azionista di maggioranza del gruppo – e siamo certi che con le sue competenze potrà offrire alla nostra azienda un importante valore aggiunto sia in termini organizzativi che di sviluppo con particolare focus verso l’internazionalizzazione guidando un nuovo Consiglio di amministrazione con Benito Gagliardi e Mario Miccoli”. Il marchio ‘Fratelli la Bufala’ – che ha iniziato il suo percorso nel 2003 da un’idea di Geppy Marotta, scomparso nel 2014 – conta 66 ristoranti, di cui 55 in Italia e 11 all’estero, circa 30 company owned e il resto in franchising. Con un giro d’affari nel 2017 di 60 milioni di euro, punta a “imporsi come realtà leader nel settore della ristorazione di qualità e conta di proseguire nel percorso di crescita già avviato con le aperture all’estero”.