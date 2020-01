Lucca, 22 gen. (Adnkronos) – Una ragazza di 14 anni è morta la scorsa notte in un incendio divampato in una casa colonica bifamiliare a Borgo a Mozzano (Lucca), in località Socciglia. L’allarme, fanno sapere i vigili del fuoco, è scattato verso le 2,30. Il padre della ragazza è rimasto ustionato nel tentativo di salvare la figlia.