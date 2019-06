Pazienti a letto in ambulanza: via libera al trasporto sui traghetti regionali

I pazienti allettati a bordo di ambulanze potranno viaggiare a bordo delle navi che collegano le isole del golfo di Napoli alla terraferma senza lasciare l’ambulanza. E’ quanto stabilito nel corso di una riunione che si è tenuta oggi in Prefettura a Napoli alla quale hanno partecipato il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone, il contrammiraglio della Capitaneria di Porto di Napoli Pietro Vella, il dg dell’Asl Napoli 2 Nord Antonio d’Amore, il commissario straordinario dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, i sindaci dei Comuni delle isole di Ischia, Capri e Procida, i rappresentanti delle compagnie di navigazione che operano nel golfo di Napoli e il rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Nel corso della riunione è stato stabilito che le ambulanze coi pazienti allettati a bordo potranno viaggiare sulla base di una certificazione rilasciata da una struttura pubblica (postazione Servizio 118 su Isole e su Napoli), documentazione che attesti la necessità del trasporto in posizione “allettato” del paziente sulla terraferma e viceversa. Questa procedura verrà adottata da lunedì e varrà per tutti i trasporti effettuati da ambulanze private, mentre per i trasporti effettuati dal pubblico sarà in uso in caso di disservizio delle idroambulanze. Nelle more e limitatamente per i casi di pazienti certificati allettati si provvederà a mezzo servizio 118. Nei prossimi giorni si terranno ulteriori incontri organizzativi tra armatori e Capitaneria, sindaci e Aziende sanitarie, al fine di mettere a punto le procedure concordate. I vertici delle Aziende sanitarie hanno ribadito che il blocco degli imbarchi delle ambulanze non ha determinato alcun problema alla gestione dell’emergenza. Infatti, il servizio di eliambulanza del 118 regionale, i traghetti scoperti e le idroambulanze hanno sempre garantito la sicurezza delle cure e dei trasferimenti. Inoltre, in base a quanto comunicato dalla Capitaneria di Porto, già dalle 14 di oggi è rientrata in attività la idroambulanza in servizio a Capri.