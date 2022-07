Pernigotti, colpo di scena: ecco il piano di rilancio

Al ministero dello Sviluppo economico si svolge, in videoconferenza, il Tavolo Pernigotti. Partecipano la proprietà, con Ahmet Toksoz e il nuovo a.d. dell’azienda, Gokhan Inceoglu. Con loro i rappresentanti delle Regioni Piemonte e Lombardia, il Comune di Novi Ligure e i sindacati.

Il coordinatore della struttura per le crisi d’impresa del Mise, Luca Annibaletti, chiede alla società di spiegare come intende garantire la continuità produttiva dello stabilimento piemontese e la tutela dei lavoratori.

La proprietà dell’azienda informa di aver sospeso le trattative con i potenziali investitori e di voler avviare un piano di rilancio investendo proprie risorse.

Viene chiesto che il piano di rilancio sia condiviso con le organizzazioni sindacali prima della riunione in programma l’11 luglio al ministero del Lavoro.